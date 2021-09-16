Balıkesirspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı Balkesirspor'u 3-1 mağlup etti. Kocaelispor'un golleri Ndlovu'dan gelirken, Balıkesirspor'un tek golünü Cumali penaltı atışından kaydetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal, aldıkları mağlubiyetten dolayı mutsuz olduklarını ifade ederken, Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, verdikleri mücadele için oyuncularını tebrik etti.