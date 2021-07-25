Balıkesirspor Kulübü Başkanı Özgür Yılmaz'dan "sahte hesap" uyarısı Açıklaması
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Balıkesirspor Kulübü Başkanı Özgür Yılmaz'dan "sahte hesap" uyarısı Açıklaması

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Özgür Yılmaz'dan 'sahte hesap' uyarısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un Kulüp Başkanı Özgür Yılmaz, sosyal medyada kırmızı-beyazlı takım adına açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un Kulüp Başkanı Özgür Yılmaz, sosyal medyada kırmızı-beyazlı takım adına açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Kulüp Başkanı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Twitter ve Facebook'ta Balıkesirspor adını kullanarak açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu sahte hesapların kulüple ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Balıkesirspor üzerinden yaptıkları paylaşımlarla hatırı sayılır bir takipçiye ulaşan bu sahte hesaplar son günlerde beni ve yönetimimi eleştiren paylaşımlar yapıyor. Hatta bazen kulübümüzün anlaşmaya varmadığı oyuncularla sözleşme yenilediği yönünde paylaşımlar yapılarak yanlış algılara neden olan bu sahte hesaplara itibar edilmemesi bizim için son derece önemli. Kulübümüzün Twitter ve Facebook'ta tek bir resmi hesabı var. Bunlar dışındaki hesaplar sahtedir."

Yılmaz, kulübün transfer yasağını da yakın zamanda kaldırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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Balıkesirspor Kulübü Başkanı Özgür Yılmaz'dan "sahte hesap" uyarısı Açıklaması - Haberler Spor
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