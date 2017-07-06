Balıkesirspor Kulübü Başkanı Çiftçi Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Feyyaz Çiftçi, "Ümit ediyorum ki yeni dönem, Balıkesirspor'un kalıcı gelir kaynaklarına kavuştuğu, FIFA dosyalarının kapatıldığı ve kulübümüzün kendi ayakları üzerinde durmasının sağlandığı bir dönem olur." ifadelerini kullandı.



Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olağanüstü genel kurul kararı alınmasının ardından kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini bildirdi.



Mevcut kadroyu koruma adına tüm futbolculara alacaklarını son kuruşlarına kadar ödediklerini belirten Çiftçi, son bir ay içinde yapılan ödemelerle kulüp borcunun 21,5 milyon liraya düştüğünü aktardı.



Çiftçi, kulübün puan silme cezası almaması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Şu an itibarıyla kulübümüzün kasasında yeni oluşacak yönetimin bir süre önünü görmesini sağlayacak kadar para mevcuttur. Önümüzdeki sezon da kulübümüzün gelirlerinden yaklaşık 5 milyon lira civarında kullanabileceği bir kredisi olacaktır. Bilindiği üzere pazartesi günü yeni bir yönetim göreve gelecektir. İsimler önemli değil, makamlar, mevkiler geçicidir. Balıkesirspor'a hizmet etmek bir bayrak yarışıdır. Ümit ediyorum ki yeni dönem, Balıkesirspor'un kalıcı gelir kaynaklarına kavuştuğu, FIFA dosyalarının kapatıldığı ve kulübümüzün kendi ayakları üzerinde durmasının sağlandığı bir dönem olur. Ümit ediyorum ki bizim çektiğimiz sıkıntılar, Balıkesirspor'un daha güzel günler görmesine vesile olur. Gün oluşacak yeni yönetime sonuna kadar destek olma zamanıdır."



Balıkesirspor Kulübünün olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 10 Temmuz Pazartesi gününe ertelenmişti.