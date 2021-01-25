Balıkesirspor, İstanbulspor'dan Muhammed Enes Durmuş'u kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, İstanbulspor'da forma giyen 24 yaşındaki Muhammed Enes Durmuş'u kiraladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, İstanbulspor forması giyen Muhammed Enes Durmuş ile sezon sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı." ifadeleri yer aldı.

Muhammed Enes, bu sezon TFF 1. Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya