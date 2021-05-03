Balıkesirspor gelecek sezon da yoluna teknik direktör Yusuf Şimşek'le devam etmek istiyor
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Balıkesirspor gelecek sezon da yoluna teknik direktör Yusuf Şimşek'le devam etmek istiyor

Balıkesirspor gelecek sezon da yoluna teknik direktör Yusuf Şimşek'le devam etmek istiyor
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da kulüp başkanı Ümit Arslan, 2021-2022 sezonunda da teknik direktör Yusuf Şimşek ile çalışmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da kulüp başkanı Ümit Arslan, 2021-2022 sezonunda da teknik direktör Yusuf Şimşek ile çalışmak istediklerini söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sponsorluklar için ilgili firmalarla görüşmelere başladıklarını anlattı.

Mali açıdan güçlü olmaları gerektiğini belirten Arslan, "Birkaç sezondur borçlarımız nedeniyle federasyon gelirlerimiz elimize geçmiyordu, önümüzdeki yıl borçlarımız bittiği için federasyondan 6-7 milyon civarı bir para kulübümüz kasasına girmiş olacak." dedi.

Transfer tahtasındaki oyuncularla da görüşmeye başladıklarını dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Muhammed Enes ve Arb Manaj'ın kulüpleriyle önümüzdeki sezon da kiralık olarak kalmaları konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Gidecek ve kalacak oyuncular konusunda ise teknik heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hareket edeceğiz. Yusuf Şimşek hocamızdan son derece memnunuz. Önümüzdeki yıl mayıs ayına kadar kendisiyle sözleşmemiz var. Onunla çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bu takıma daha çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Balıkesirspor büyük bir camia ve başarıyı hak ediyor. Bu nedenle başarıyı getirecek isimlerle çalışmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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