Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından

12.12.2020 19:30 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:46

- Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından Cihat Arslan: "Eksiklerimizi giderince daha iyi bir ekip olacağız" Fahrettin Sayhan: "Kazanmak için her şeyi yaptık" TFF 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.

- Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından

Cihat Arslan: "Eksiklerimizi giderince daha iyi bir ekip olacağız"

Fahrettin Sayhan: "Kazanmak için her şeyi yaptık"

BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan eksikleri giderdikten sonra daha iyi bir ekip olacaklarını söyledi. Arslan, "Kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı. Maçın gidişatı farklı senaryolar doğuruyor bazen. Korona virüsten dolayı ertelenen 2 maçımız vardı. Genç ve dinamik bir takıma karşı mücadele ettik. Göreve geleli bir hafta olmasına rağmen iyi çalışmıştık. Eksiklerimizde dolayı tam da verimli çalışamadık. Maçın kırılma anları vardı. Geriye düştük ama sonrasında reaksiyon göstererek devreyi önde tamamladık. Soyunma odasında konuştuğumuz ve istediğimiz şey 3. golü bulmaktı. Çünkü fişi çekmiş olacaktık. Ezeh ile de o pozisyonu yakaladık ama gole çeviremeyince de rakibin direncini kıramadık. Sonrasında bir gol yedik ve 2-2'den sonra yine bir kırılma yaşadık. Eksiklerimiz var bunları halledeceğiz zamanla. Daha sert bir takıma ihtiyacımız var. Sadece kontra ile olmaz organizasyonlarımızı arttırmamız gerekiyor. Bunlarında hepsini yapacak güçteyiz" ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor cephesi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan ise kazanmak için her şeyi yaptıklarını söyledi. Sayhan, "Biz bu maça gelirken kazanma üzerine hazırlanmıştık. Camiamız olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. 9 tane korona virüslü oyuncumuz var. Bu çerçeve de bile biz rakibe hakeme oyuna saygılı olmak istiyoruz. Bu konuda oyuncuları geliştirip kazanmak istiyoruz. Oyuna baktığımız zaman gerçekten kazanmak için her şeyi yaptık. İkinci yarı arzu ve isteğimiz daha fazlaydı. Ama sonuca yansıtamadık. Beraberlikle ayrıldık. Balıkesirspor'a da sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu

Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından
Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından
Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından
Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK

İlgili Haberler

BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından
BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından
Altınordu-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
Altınordu-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Nesrin Cavadzade
Spor Sörloth Erol Bulut Okan Buruk Pierre Webo Ersun Yanal
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 19:46:58. #1.15#
title