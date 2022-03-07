Balıkesirspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Balıkesirspor - Denizlispor maçı şifresiz mi?
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Spor Toto 1. Lig, Balıkesirspor - Denizlispor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Balıkesirspor - Denizlispor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Denizlispor maçı ne zaman?
Spor Toto 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Balıkesirspor - Denizlispor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Balıkesirspor - Denizlispor maçı şifresiz mi? Balıkesirspor - Denizlispor maçı hakemi kim? Balıkesirspor - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Balıkesirspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Balıkesirspor - Denizlispor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Balıkesirspor ile Denizlispor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Balıkesirspor-Denizlispor Maçı, 07 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Balıkesirspor-Denizlispor Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Balıkesirspor ve Denizlispor, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig maçı, Balıkesir'da, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.