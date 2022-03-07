Spor Toto 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Balıkesirspor - Denizlispor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Balıkesirspor - Denizlispor maçı şifresiz mi? Balıkesirspor - Denizlispor maçı hakemi kim? Balıkesirspor - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Balıkesirspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Balıkesirspor - Denizlispor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

07-03-2022 BALIKESİRSPOR VS DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Balıkesirspor ile Denizlispor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

BALIKESİRSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BALIKESİRSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI BEİN SPORTS MAX 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BALIKESİRSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Balıkesirspor-Denizlispor Maçı, 07 Mart Pazartesi günü oynanacak.

BALIKESİRSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor-Denizlispor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

BALIKESİRSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Balıkesirspor ve Denizlispor, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig maçı, Balıkesir'da, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

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