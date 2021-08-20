Balıkesirspor'dan Vali Şıldak'a Ziyaret
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Balıkesirspor'dan Vali Şıldak'a Ziyaret

Balıkesirspor'dan Vali Şıldak'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Balıkesirspor Kulüp Başkanlığına yakın zaman önce seçilen Özgür Yılmaz beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Balıkesirspor Kulüp Başkanlığına yakın zaman önce seçilen Özgür Yılmaz beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Vali Şıldak Balıkesirspor'un yeni başkan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, yeni sezonda kulübe başarılar diledi. Futbolun ülkemizde geniş kitlelere hitap eden ve toplumda ilgiyle izlenen bir spor dalı olması dolayısıyla kulüplerin yönetim kadrolarında görev üstlenenlerin aynı zamanda büyük bir sorumluluk altına girdiklerini ifade eden Şıldak, sporun her tür çekişme ve olumsuzluktan uzak, olgunluk ve centilmenlik içinde İlin bu alandaki imajını yükseltmeye yönelik bir anlayışla yapılmasının vatandaşlarımızın beklentisi olduğunu belirtti.

Kaynak: Habermetre

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