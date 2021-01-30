Balıkesirspor'da teknik direktör Cihat Arslan istifa etti

TFF 1. Lig'in 19. haftasında ağırladığı Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, görevinden istifa etti.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında ağırladığı Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, görevinden istifa etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cihat Arslan, alınan kötü sonuçların ardından kulüp menfaatlerini gözeterek istifa etmiştir. Hocamıza emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya