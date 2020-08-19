Balıkesirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sürüyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sürüyor.

Balıkesirspor Kulübü Basın Sözcüsü Sinan Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör ve transfer konusunda ince eleyip sık dokuduklarını belirtti.

Eren, "Balıkesirspor'un marka değerini ileri taşıyacak teknik ekip ve futbolcularla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Yönetim kurulunun görevlendirdiği transfer komitesinin araştırmalara devam etiğini bildiren Eren, şöyle konuştu:

"Şu anda 4 teknik adamla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların içerisinde Balıkesirli olan teknik direktörler de var. Görüşmelerin ardından biriyle anlaşmaya varacağız. Yaptığımız görüşmelerde, transfer tahtasının açılmama konusunu da gündeme getiriyoruz ve bu yönde teknik adamlara bilgi veriyoruz. Niyetimiz teknik direktör konusunu birkaç gün içinde çözmek."

Kırmızı-beyazlı ekipte, sezon öncesi antrenmanlar altyapı antrenörü Umut Baysal yönetiminde sürüyor.

Kaynak: AA