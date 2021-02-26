Balıkesirspor'da Taşkın Çalış en az 1 ay yok
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Beypiliç Boluspor maçının 10. dakikasında sakatlanarak çıkan Aydeniz Et Balıkesirspor'un orta saha oyuncusu Taşkın Çalış sahalardan en az 1 ay uzak kalacak.
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Beypiliç Boluspor maçının 10. dakikasında sakatlanarak çıkan Aydeniz Et Balıkesirspor'un orta saha oyuncusu Taşkın Çalış sahalardan en az 1 ay uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Boluspor maçında sakatlandıktan sonra yerini Enes İslam İlkin'e bırakan Taşkın Çalış'ın MR sonucu belli oldu.
Kırmızı-beyazlı futbolcuda iç yan bağ yırtılması tespit edildi.
Açıklamada, tedavisine başlanan Taşkın Çalış'ın 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya