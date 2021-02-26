Balıkesirspor'da Taşkın Çalış en az 1 ay yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Balıkesirspor'da Taşkın Çalış en az 1 ay yok

26.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:56
Balıkesirspor'da Taşkın Çalış en az 1 ay yok

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Beypiliç Boluspor maçının 10. dakikasında sakatlanarak çıkan Aydeniz Et Balıkesirspor'un orta saha oyuncusu Taşkın Çalış sahalardan en az 1 ay uzak kalacak.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Beypiliç Boluspor maçının 10. dakikasında sakatlanarak çıkan Aydeniz Et Balıkesirspor'un orta saha oyuncusu Taşkın Çalış sahalardan en az 1 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Boluspor maçında sakatlandıktan sonra yerini Enes İslam İlkin'e bırakan Taşkın Çalış'ın MR sonucu belli oldu.

Kırmızı-beyazlı futbolcuda iç yan bağ yırtılması tespit edildi.

Açıklamada, tedavisine başlanan Taşkın Çalış'ın 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Sibel Can Türkan Şoray Defne Samyeli
Spor Ali Koç Cizrespor Mustafa Er Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesirspor'da Taşkın Çalış en az 1 ay yok - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 21:56:41. #1.16#
title