Balıkesirspor'da Taşkın Çalış en az 1 ay yok

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Beypiliç Boluspor maçının 10. dakikasında sakatlanarak çıkan Aydeniz Et Balıkesirspor'un orta saha oyuncusu Taşkın Çalış sahalardan en az 1 ay uzak kalacak.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Beypiliç Boluspor maçının 10. dakikasında sakatlanarak çıkan Aydeniz Et Balıkesirspor'un orta saha oyuncusu Taşkın Çalış sahalardan en az 1 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Boluspor maçında sakatlandıktan sonra yerini Enes İslam İlkin'e bırakan Taşkın Çalış'ın MR sonucu belli oldu.

Kırmızı-beyazlı futbolcuda iç yan bağ yırtılması tespit edildi.

Açıklamada, tedavisine başlanan Taşkın Çalış'ın 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya