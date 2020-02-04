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Balıkesirspor'da Ramazan Kurşunlu dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu ile yollar ayrıldı.

04.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:46
Balıkesirspor'da Ramazan Kurşunlu dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Ramazan ile yollar ayrıldı. Aralık ayında göreve başlayan Ramazan Kurşunlu ile 7 maça çıkan Balıkesirspor bu maçlarda 7 puan toplayabildi.


Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu Kararıyla, 2019 Aralık ayında anlaşarak göreve getirdiğimiz Teknik Sorumlu Ramazan Kurşunlu ve Ekibi ile, Kulübümüzün ligde ki konumu ve geleceği düşünülerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev yaptıkları süreçte Balıkesirspor Kulübüne verdikleri emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Yaşamlarında ve çalışma hayatlarında canı gönülden başarılar dileriz" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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