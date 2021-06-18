BALIKESİR - Balıkesirspor'da olağanüstü kongreye 1145 üyeden sadece 19'u gelince kongre ertelendi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'da olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'da olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Balıkesirspor'un olağanüstü kongresi için Avlu Kongre Merkezi Büyük Kongre Salonu'na, kulübe kayıtlı 1145 üyeden sadece 19'u geldi.

Yeterli üye sayısına ulaşılamayınca tutanak tutuldu ve kongrenin, çoğunluk şartı aranmadan 25 Haziran Cuma günü saat 18.00'de yapılmasına karar verildi.

Balıkesirspor Kulüp Başkanı Ümit Arslan, yaptığı konuşmada, "Cuma günü, çoğunluğa bakılmaksızın başkan adaylarıyla mücadele olacak. Balıkesirspor için hayırlısı olsun. Aday olan Özgür Yılmaz kardeşimizi de tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan kısa süre önce adaylığını açıklayan Özgür Yılmaz da ekibiyle salona geldi. Yılmaz, listeye imza atarak salondan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak