Balıkesirspor'da olağanüstü kongre kararı alındı

TFF 1. Lig'i 13. sırada tamamlayan Balıkesirspor'un kulüp başkanı Ümit Arslan, olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı.

TFF 1. Lig'i 13. sırada tamamlayan Balıkesirspor'un kulüp başkanı Ümit Arslan, olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı.

Arslan, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız istişareler sonucunda Balıkesirspor'umuzun çok daha güzel ve güçlü günlere yelken açması adına güçlü bir yönetim oluşturmak amacıyla olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktayız.Balıkesirspor camiası için hayırlı uğurlu olsun. Her şey Balıkesirspor'umuz için."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya