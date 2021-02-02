Balıkesirspor'da kadro dışı bırakılan iki futbolcu affedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da geçen hafta kadro dışı bırakılan Berat Aydoğdu ve Oğuz Han Aynaoğlu'nun affedildiği bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da geçen hafta kadro dışı bırakılan Berat Aydoğdu ve Oğuz Han Aynaoğlu'nun affedildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce kadro dışı bırakılan futbolcularımızdan Berat Aydoğdu ve Oğuz Han Aynaoğlu, teknik ekibin olumlu raporu sonrası yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda affedilmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak