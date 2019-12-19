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Balıkesirspor'da İbrahim Halil Çolak'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, sezon başında transfer edilen kanat oyuncusu İbrahim Halil Çolak'ın sözleşmesi feshedildi.

19.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:06
Balıkesirspor'da İbrahim Halil Çolak'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi 'da, sezon başında transfer edilen kanat oyuncusu Çolak'ın sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019-2020 sezonuna TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da başlayan, birinci transfer döneminin son gününde takımımıza transfer edilen İbrahim Halil Çolak, kendi isteği doğrultusunda ayrılmak istediğini bildirmiştir. Kulüp olarak çok memnun olduğumuz ve kendisiyle devam etmek istediğimiz bildirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonunda karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Balıkesirspor'a yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz."

Kaynak: AA
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