Balıkesirspor'da Genel Kurul Günü

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımlarından Balıkesirspor'un olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak.



Karesi AVM'de gerçekleşek kongre çoğunluk sağlanmadığı takdirde 10 Temmuz'a ertelenecek. İki dönemdir başkanlık görevini üstlenen Feyyaz Çiftçi aday olmayacağını açıklarken, şu ana dek başka aday çıkmadı. Kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Bundan sonra işin içinde olacağım" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise bu konuda gördüş bildirmedi.



Kulübe yakın çevreler, Başkan Uğur'un konuyu yeni haftada gündemine alabileceğini, bu yüzden genel kurulun 10 Temmuz'a ertelenmesinin beklendiğini belirttiler.



HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR



Bu arada kırmızı beyazlı ekip yeni sezon hazırlıkları da yarın başlayacak. Öğleden sonra kulüp tesislerinde toplanacak futbolcular, saat 18.00'de teknik direktör Can Cangök yönetiminde ilk antrenmanı yapacak. Bal-Kes, bir haftalık çalışmanın ardından 10 Temmuz'da Afyon'da kampa girecek. - Balıkesir