Balıkesirspor'da futbol şube sorumluları görevden alındı
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Balıkesirspor'da futbol şube sorumluları görevden alındı

20.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:18
Balıkesirspor'da futbol şube sorumluları görevden alındı

Balıkesirspor Kulübünde futbol şube sorumluları İlhan Eker ve Murat Ustalı, görevlerinden alındı.

Balıkesirspor Kulübünde futbol şube sorumluları İlhan Eker ve Murat Ustalı, görevlerinden alındı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ümit Arslan ve yönetim kurulunun aldığı kararla Eker ve Ustalı'nın futbol şubesindeki görevlerinin sonlandırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, iki ismin de görevlerini yönetim kurulu üyesi olarak sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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