Balıkesirspor'da Altay maçı hazırlıkları

29.08.2019 20:22

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda, daha sonra 5'e 2 pas çalışmasına geçildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, tek kaleye karşı hücum organizasyonunun ardından taktik çalıştı.

Balıkesirspor'un kaptanı Okan Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altay maçından puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Okan, çok koştuklarını ve mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Altay deplasmanı bizim için zor olacak. İstediğimiz sonuç için mücadeleyi ortaya koyarsak, çok iyi bir puanla döneceğimize inanıyorum. Tecrübeli arkadaşlarımız ve takıma katılan gençlerle beraber iyi bir uyum yakaladık. Bunu sahaya yansıttığımız zaman iyi puan ve sonuç alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Öte yandan, 2 yıl önce transfer edilen Balıkesirspor'un Ganalı oyuncusu Mahatma Otoo, kırmızı-beyazlı takımla 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA