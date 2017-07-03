Balıkesirspor'da Aday Var Seçim Yok

TFF 1. Lig kulüplerinden Balıkesirspor'un bugün yapılması gereken olağanüstü kongresi çoğunluk sağlanmadığı için 10 Temmuz'a ertelenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, gün içinde yaptığı açıklamada başkan adayı olarak Remzi Boncuk'u işaret etti.



Zaman darlığı nedeniyle hazırlık yapamadığı öğrenilen Boncuk'un 10 Temmuz'da toplanacak genel kurulda listesini üyelerin oylarına sunup, başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor. Feyyaz Çiftçi başkanlığındaki mevcut yönetimde mali işler ve kurumsallaşmadan sorumlu asbaşkan olarak görev yapan Remzi Boncuk'un hazırlayacağı yönetime destek vereceğini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, Balıkesirspor'un layık olduğu yere gelmesi için geçmişte olduğu gibi her türlü katkıyı sağlayacağını ifade etti.



Remzi Boncuk kimdir?



Bursa'da 1965 yılında dünyaya gelen Remzi Boncuk, ilk, orta, lise ve yüksek öğrenimini bu kentte tamamladı. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Boncuk, İstatistik üzerine master yaptı. Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeliği görevlerinde de bulunan Remzi Boncuk, bir mermer firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi. Mevcut yönetimde asbaşkanı olarak görev yapan Boncuk evli ve iki çocuk babası.



- Balıkesir