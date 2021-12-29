Balıkesirspor'da Abdulkadir Özgen ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
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Balıkesirspor'da Abdulkadir Özgen ile yollar ayrıldı

Balıkesirspor'da Abdulkadir Özgen ile yollar ayrıldı
AA / Miraç Kaya - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forvet Abdulkadir Özgen'le yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forvet Abdulkadir Özgen'le yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Abdulkadir Özgen'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Abdulkadir'e Balıkesirspor'umuza verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Miraç Kaya - Spor Haberleri

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