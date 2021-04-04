Balıkesirspor-Bandırmaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesirspor-Bandırmaspor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Spor
Balıkesirspor-Bandırmaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, maçı kazandıkları için tüm oyuncularına teşekkür etti.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü
Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, maçı kazandıkları için tüm oyuncularına teşekkür etti.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli arada iyi çalıştıklarını söyledi.

90 dakika iyi mücadele gösterdiklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Takımda kimi kadroya alsak çok şükür hepsi istediğimizi verdi. Tüm oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulübün tüm çalışanlarıyla biz bir ekibiz. Mutluyuz, göreve geldiğimden beri dokuzuncu maçımız oldu. 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Kendi adıma sevindirici bir durum. Çok şükür Rabbim bu günleri nasip etti. İnşallah daha iyi günleri ben burada yaşamak isterim. Burası çok mutlu olduğum bir yer, geldiğimden beri tesisten en fazla 2-3 kere çıkmışımdır. Orası bana huzur ve mutluluk veriyor. İnşallah bu birlikteliğimiz uzun zaman devam eder."

Erkan Sözeri: "Derbiye yakışır bir mücadele oldu"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri de karşılaşmanın her iki takım için de çok kritik bir maç olduğunu belirtti.

Sözeri, play-off'u sonuna kadar kovalayacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Vazgeçmeyeceğiz çünkü bugün oynadığımız oyun o hedeflere koşabileceğimiz bir takım olduğumuzu gösterdi. Bugün maalesef değerlendiremediğimiz 7-8 net pozisyonumuz var. Oyunun hakimiydik, pozisyonlara girdik. Bugün 3 puanı hak eden bir oyunu oynadık ama maalesef futbolda böyle şeyler oluyor. Derbiye yakışır bir mücadele oldu, saha içinde her iki takım da centilmence mücadele etti. Maçın hakemleri inanılmaz iyi yönetim gösterdiler, onları da tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Can Bartu Ersun Yanal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mansur Yavaş Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesirspor-Bandırmaspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 22:31:23. #1.14#
title