Balıkesirspor Baltok, Deplasmanda Elazığspor Karşısında

TFF 1'inci Lig'de Altınordu ve Ankaragücü galibiyetleri ile tırmanışa geçen Balıkesirspor Baltok, 5'inci hafta randevusunda yarın deplasmanda Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.



Elazığ Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın başlama düdüğü, saat 20.00'de çalacak. Geçen hafta Ankara'ya götürülmeyen yeni transferler Steven Beleck ile Ismail Aisati maç kadrosuna alındı.



Haftaya 7 puanla 5'inci sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, 9 puanla bir basamak üzerinde yer alan rakibini yenerek çıkışını sürdürmeyi hedeflerken, teknik direktör Can Cangök, "Son 3 maçını kazanan Elazığspor ligin en iddialı takımlarından biri. Ancak biz de en az onlar kadar iddialıyız. Zor bir maç olacak. Hedefimiz bu sınavdan yüzümüzün akıyla dönmek" diye konuştu. - Balıkesir