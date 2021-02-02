Balıkesirspor, Arb Manaj'ı transfer etti
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Balıkesirspor, Arb Manaj'ı transfer etti

02.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:02
Balıkesirspor, Arb Manaj'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, Kosovalı forvet oyuncusu Arb Manaj'ı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, Kosovalı forvet oyuncusu Arb Manaj'ı renklerine bağladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, Ankara Keçiörengücü forması giyen Arb Manaj'ı sezon sonuna kadar kiraladı." denildi.

Paylaşımda, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan ve Arb Manaj'ın katıldığı imza törenine ait fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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