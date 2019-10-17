Balıkesirspor, Ankara'dan puanla dönmeyi hedefliyor

17.10.2019 15:50

TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, pazar günü deplasmandaki Keçiörengücü maçına ilişkin, "İyi bir puanla dönersek hem üstlerde kalma avantajımız devam eder hem de biraz daha aşağılardan kurtulup rahatlamış oluruz." dedi.

Tandoğan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, takım olarak deplasman karnelerinin iyi olmadığını söyledi.

Ankara ekibi Keçiörengücü'nü deplasmanda yenerek rakiplerine karşı fikstür avantajı yakalamak istediklerini belirten Tandoğan, şunları kaydetti:

"Rakibin oyun sistemleri belli bir kalıba oturtulmuş, rakip takıma sahada baskı yaparak kendi oyun sistemini uygulatan bir görüntüsü var. Bizler oyuncularımıza analizlerle bunları gösterdik. Ona göre kendimize bir sistem uygulayıp istediklerimizi sahaya yansıtırsak zor bir deplasmandan puan veya puanlar almak istiyoruz. İyi bir puanla dönersek hem üstlerde kalma avantajımız devam eder hem de biraz daha aşağılardan kurtulup rahatlamış oluruz. Rakip illaki bize karşı önlem alacaktır. Onlar açısından da önemli bir maç."

Tandoğan, maçı oynayacakları stadın suni çim olduğunu, bunun da futbolun kalitesini yüzde 30-40 seviyelerinde düşürdüğünü vurgulayarak, "Keçiörengücü takımı buna alışkın ancak rakipler suni çim nedeniyle sıkıntılar çekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA