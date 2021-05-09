Balıkesirspor Altınordu maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesirspor Altınordu maçının ardından

Balıkesirspor Altınordu maçının ardından
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Altınordu, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Altınordu, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek açıklamalarda bulundular.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Altınordu'nun deplasmanda Balıkesirspor'u 5-0 yendiği müsabakanın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Türk gençleriyle neler yapabileceklerini play-off'lara kalarak gösterdiklerini söyleyen Eroğlu, "Ligi iyi bir şekilde getirdiğimiz ligde play-off'ta olmak istiyoruz. Bu düşüncemiz hep vardı ki belki 5-6 hafta önceye geldiğimizde ilk iki şansımızda vardı. Ama uzaklaştıktan sonra en azından play-off hedefindeydik. Yıllardan beri kenarından döndüğümüz averajla kaybettiğimi play-off'lar vardı. Sezon başı baktığınızda her sezon Türk futbolcuları ile oynuyoruz biliyorsunuz kolay değil. Hem genç hem dışardan düşüş yaşamış bizimle birlikte çıkış yakalayacak 3. ve 2. Lig'deki oyuncuları kadromuza katarak belki sezon başları istediğimiz performansları ortaya koyamıyoruz ama haftalar ilerledikçe oyu sistemi, oyun felsefesi, oyun planı oturduktan sonra çok güçlü bir takım haline geliyoruz. Her yıl bunu gösterdik. Bu yıl iyi başladık aslında liderliğe kadar ulaştık. Sürekli ilk 6 içerisindeydik. Pandemi dönemi her takımı etkilediği gibi bizde zaman zaman etkilendik. Sakatlıklar kadro darlığı konusunda sıkıntı yaşasak da bir çok oyuncunun katkısı bizim için çok değerliydi. Diğer yıllara baktığınızda akademimizden 18-19 futbolcuya görev verdik. Hedefe giderken de akademimizin ne kadar değerli olduğunu göstergesi. Takımızda abi pozisyonun da 2., 3. Lig'den bir çok oyuncuyu da vitrine çıkardık. Hem bireysel performanslarını hem de takıma katkı sağlamalarını sağladık. Şuan play-off içerisindeyiz. Bence ligin hak eden 4 takımı kaldı. Biz tabi ki ligde oynadığımız bu takımlarla kaybetmedik. ama kolay değil 2 maç üzerinden final maçı şuan bu maç bitti kazandığımız için mutluyum. ama bundan sonraki play-off'un ilk maçı için hazırlıklara başlayacağız İnşallah orda da başarılı olmak istiyoruz. Türk gençleriyle neler yapabileceğimizi play-off'a kalarak neler yapabileceğimizi gösterdik ama birinci bölüm bitti ikinci bölümde de bu şampiyonluğu elde etmek istiyoruz" dedi.

Balıkesirspor cephesi

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, ligde kaldıkları için oyuncularının sezonu kafada bitirdiğini artık gelecek sezonun çalışmalarını yapacaklarını belirtti. Şimşek, "Bu tür maçların hazırlanması konsantrasyonu zor olur. Zaten eksik ve sakat oyuncularımız vardı. Aslında maça da kötü başlamadık, iyi başladık ama neticede mağlup olduk. Oynadığımız son 3 maçı hesaba katmıyorum. Biz geldiğimizde 16 puan vardı. Müthiş bir şekilde futbolcu kardeşlerimle birlik ve beraberlik olarak, çok çabuk şekilde ligde kalmayı garantiledik. Oyuncular ligde kalmanın mutluluğuyla fazla sıkmadılar. Nasıl söylesem. Kafada bitirdiler tatil moduna girdiler. Ben yine futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Artık bizim için lig bitti. Başkanımız çalışmalarını çapıyor. Şartlar uygun olursa burada devam edeceğiz. Görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Balıkesirspor Altınordu maçının ardından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Donald Trump Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Salih Uçan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesirspor Altınordu maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 21:43:26. #1.16#

title