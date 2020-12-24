Balıkesirspor, Adana Demirspor'u gözüne kestirdi
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Balıkesirspor, Adana Demirspor'u gözüne kestirdi

24.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:52
Balıkesirspor, Adana Demirspor'u gözüne kestirdi

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, TFF 1. Lig'in 16. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü oynayacakları Adana Demirspor karşılaşmasını kazanmak istediklerini söyledi.

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, TFF 1. Lig'in 16. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü oynayacakları Adana Demirspor karşılaşmasını kazanmak istediklerini söyledi.

Arslan, yazılı açıklamasında, son haftalarda yukarıya doğru ivme yakaladıklarını belirtti.

Maçı kazanmak istediklerini anlatan Arslan, "Adana Demirspor'la zorlu bir karşılaşma oynayacağız. Sonuçta ligimizin en özel kadrolarından biri. Hem maddi olarak, hem de oyuncu kalitesi olarak üst seviyede bir takım. Geçen senenin finalisti, bu senenin de en büyük favorilerinden biri." ifadelerini kullandı.

Cihat Arslan, son haftalarda pozitif oyun sergilediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Tabii rakibimize saygı duymamız gerekiyor ama bizim de son haftalarda yukarıya doğru yakaladığımız bir ivmelenme var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Rakibimizin gücünü bilerek, pozitif oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Keçiörengücü maçında sergilediğimiz bir 50-60 dakikalık oyun vardı bu iyi, pozitif oyunu sürdürmek amacındayız. Kazanan taraf olmak istiyoruz. Rakibimiz güçlü ancak biz de sakatlarımızın iyileşmesiyle daha iyi bir takım haline geldik. Eksiklerimiz yavaş yavaş gideriyoruz. Bu yüzden daha olumlu bir mücadele bekliyorum. İnşallah kazanan taraf oluruz. Artık gülmek bizim de hakkımız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:10:25. #1.15#
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