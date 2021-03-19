Balıkesirspor'a ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Balıkesirspor'a ceza yağdı

19.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:53
Balıkesirspor'a ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 59 sayılı toplantısında aldığı kararlar sonrasında Balıkesirspor'a Altay ile oynanan TFF 1. lig maçında yaşanan olaylar sonucu ceza yağdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 59 sayılı toplantısında aldığı kararlar sonrasında Balıkesirspor'a Altay ile oynanan TFF 1. lig maçında yaşanan olaylar sonucu ceza yağdı.

Kırmızı beyazlı ekibe usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26 bin TL para cezası kesilirken, COVİD-19 tedbirlerine ilişkin talimatlara aykırılık sebebiyle ihtar cezası verildi. Yönetici İbrahim Teke'ye 75 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası verilirken, yardımcı antrenör Engin Çatır 3 maç men ve para cezası, teknik sorumlu Yusuf Şimşek'e de 1 maç men ve para cezası verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesirspor'a ceza yağdı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 17:56:37. #1.15#
title