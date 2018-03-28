Balıkesirlilerin İstekleri Ankara'ya Gidiyor

"Şehrim 2023" Şehir Buluşması kapsamında Balıkesir'e gelen AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Balıkesirlilerin fikir, görüş ve önerileriyle birlikte Ankara'ya döneceklerini ve bu doğrultuda yol haritası çizeceklerini belirtti.

"Şehrim 2012" Şehir Buluşması için Balıkesir'de bir dizi temas ve ziyaretler gerçekleştiren AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ali Hikmet Paşa Meydanında vatandaşlara konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek sözlerine başlayan Karaaslan, "Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız bu otobüslerin direksiyonuna geçti ve kendisi ilk istikameti belirledi. Dolayısı ile bugün 3.kez şehir buluşmasını gerçekleştireceğimiz Balıkesir'deyiz. Şehrim 2023 projesi ile birlikte bir yola çıktık. Bu yolculukta dedik ki, 'bir şehri anlamanın en iyi yolu, o şehre giden yoldur' ve bugün şehirlerimizi anlamak için çıktığımız bu yolun Balıkesir durağında çok verimli olduğunu düşündüğümüz bir buluşma gerçekleştirdik" dedi.

AK Parti Genel Merkezi Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın, "Şehrim 2023" projesi kapsamında Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanına gelen otobüsün şehir merkezinde ve meydanlarda halkla buluştuğunu söyleyen Milletvekili Karaaslan, "Halkımızın Balıkesir'e dair görüşlerini, önerilerini, fikirlerini, projelerini ve bana göre hepsinden önemlisi hayallerini öğrenmek için bugün buradaydık. Çünkü bu güzel şehir bugüne kadar bütün yapılanların yanında 2023 ve ötesi ile ilgili de hakikatten çok daha ileri bir noktada olmayı hak ediyor. O nedenle inşallah bugünkü bütün çalışmalarımız hayırlara vesile olur. AK Parti olarak bizler bugüne kadar ürettiğimiz tüm politikalarda ortaya koyduğumuz tüm çalışmalarda halkı dinledik, milletin sesini dinledik ve ondan sonra gereğini yaptık. İşte bugün de burada çevre şehir ve kültür konularında şehircilikle ilgili meseleleri daha iyi anlamak için yine en çok güvendiğimiz en çok önemsediğimiz halkımızın yanındayız, onlara kulak veriyoruz. Gençlik Kollarımıza, İl Başkanlığımıza ve Kadın Kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Yereldeki temsilcilerimiz onlar oldular ve halkla bir araya geldiler. ve bu yolculuğun sonunda vatandaşların bütün görüşlerini bizlere iletecekler. Buradan alacağımız cevaplarla birlikte Ankara'ya döneceğiz ve inşallah bu yol haritasını en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan konuşması sonrası projede emeği geçen AK Parti Gençlik Kolları üyelerine teşekkür belgesi verdi. - BALIKESİR