Balıkesirliler kısıtlama öncesi evlerine yetişemedi
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Balıkesirliler kısıtlama öncesi evlerine yetişemedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Balıkesirliler kısıtlama öncesi evlerine yetişemedi

Korona virüs önlemleri kapsamında saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işlerinden çıkan Balıkesirliler evlerine yetişemedi.

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Korona virüs önlemleri kapsamında saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işlerinden çıkan Balıkesirliler evlerine yetişemedi.

Yasağın başlamasıyla birlikte ilk dakikalarda sokakta kalan vatandaşlar hem ramazan alışverişi hem de evlerine yetişme telaşı içinde koşuşturdukları görüldü. Araçla evine yetişmeye çalışan bir vatandaş, yasaklarla ilgili olması gerek buydu diyerek işten geç çıktığını tam iftar zamanı trafiğin daha yoğun olacağını söyledi. Gülşah Finis isimli vatandaş ise, "İşten çıktık arkadaşımla birlikte bu çok iyi oldu bizim için. İşten çıkıp iftar yapmamız için evde birde hazırlıklarımız olması lazım cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz bu konuda. İşten biraz geç çıktık çünkü özel sektörde çalışıyoruz biz. Özel sektör hemen çıkmıyor tabii ki işten. Kamuya çok güzel destek veriliyor ama keşke özel sektöre de verseler bizi de bu konularda faydalandırsalar" dedi - BALIKESİR

Balıkesirliler kısıtlama öncesi evlerine yetişemedi
Balıkesirliler kısıtlama öncesi evlerine yetişemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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