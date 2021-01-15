BALIKESİR - Vatandaşlar kısıtlama öncesi Kazdağları'nda kar topu oynadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

BALIKESİR - Vatandaşlar kısıtlama öncesi Kazdağları'nda kar topu oynadı

15.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:20

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçe merkezlerinde oturan bazı vatandaş, hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kazdağları'nda kartopu oynadı, mangal yaptı.

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçe merkezlerinde oturan bazı vatandaş, hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kazdağları'nda kartopu oynadı, mangal yaptı.

Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Kazdağları'nın Çınarlı Han ve Hanlar mevkisine gelen vatandaşlar, buralarda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan bazıları kar topu oynayarak bazıları da mangal yaparak karın tadını çıkardı, fotoğraf tutkunları da bu kartpostallık görüntüleri makineleriyle ölümsüzleştirdi.

Edremit'ten gelen Bilge Öztoprak, AA muhabirine, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi karın keyfini çıkarmak istediklerini söyledi.

Manzaranın çok güzel olduğunu belirten Öztoprak, "Kartpostallık görüntüler var. Biz de bunları fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyoruz." dedi.

Kazdağları'nda ailesiyle güzel bir gün geçirdiğini dile getiren Leyla Halis de "Çok mutluyuz. Kar gördük, çok özlemiştik. Altınoluk'tan geldik, manzara harika." ifadesini kullandı.

Anne ve babasıyla Kazdağları'na gelerek kar topu oynayan 8 yaşındaki Ceylin Özdemir ise kar yağdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Özdemir, "İnşallah herkes gelir oynar çünkü çok zevkli ." diye konuştu.

BALIKESİR - Vatandaşlar kısıtlama öncesi Kazdağları'nda kar topu oynadı
BALIKESİR - Vatandaşlar kısıtlama öncesi Kazdağları'nda kar topu oynadı
BALIKESİR - Vatandaşlar kısıtlama öncesi Kazdağları'nda kar topu oynadı
BALIKESİR - Vatandaşlar kısıtlama öncesi Kazdağları'nda kar topu oynadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Demet Şener Jennifer Lopez Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Erol Bulut Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BALIKESİR - Vatandaşlar kısıtlama öncesi Kazdağları'nda kar topu oynadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 17:20:35. #1.14#
title