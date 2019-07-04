Balıkesirli sporculara milli davet

Türkiye Triatlon Federasyonu öncülüğünde düzenlenen "Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası"nda dereceye giren Balıkesirli sporcular, milli takıma çağrıldı.

Federasyonun üçüncü kez organize ettiği yarışlarda sporcular sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşu parkurunda mücadele etti.

868 sporcunun katıldığı yarışlarda, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Triatlon Takımı'ndan Mehmet Fatih Davran, genç erkeklerde birinci; Emirhan Çakır, yıldız erkeklerde birinci; Hakan Tunç da yıldız erkekler kategorisinde üçüncü olarak milli takıma seçildi.

Şampiyonanın ikinci gününde yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlenerek, dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA