Balıkesirli sporcular kickboks dünya şampiyonası yolunda

Antalya 6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Turnuvasına Balıkesir'den katılan 5 sporcu dereceleriyle göğüsleri kabarttı.

Antalya 6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Turnuvasına Balıkesir'den katılan 5 sporcu dereceleriyle göğüsleri kabarttı.

Şampiyonaya Balıkesir den katılan sporculardan Güler Deniz Topuz 56 kilo da şampiyon, Doğa Dikmen 60 kilo da şampiyon, Hakan İtmiş +94 kilo da ikinci, Cansu Boylaz 70 kilo da üçüncü, Tuana Sağkol üçüncü olmayı başardı. 56 kilo Full Contact branşında şampiyon olan Güler Deniz Topuz 2021'de yapılacak olan Dünya Kickboks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeyi garantiledi.

Kick Boks Federasyonu Balıkesir il temsilcisi Ender Yeşilyurt, "2013 yılından beri her sene milli takıma sporcu kazandırıyoruz. Bu senede milli takıma Güler Deniz Topuzu göndermekten mutluluk duyduk. Balıkesir'de kickboks olarak başarılara alışık olduğumuzu, daha öncede dünya şampiyonalarında derece yapmış sporcular yetiştirerek göstermiştik. Bu senede Güler Deniz Topuz'un Rusya da yapılacak Dünya Kickboks Şampiyonasında derece yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı