Balıkesirli "Şekerci Orhan" ağızları tatlandıran 9 metrekarelik dükkanında yarım asrı devirdi

Balıkesir'de çocukluğunda çıraklıkla başladığı şekercilik mesleğinde kendi dükkanını açarak 75 yılı deviren Orhan Günvaran, ilerleyen yaşına rağmen takım elbisesiyle müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

Günvaran, ilkokul 4'üncü sınıfı bitirip bir kunduracıda çıraklık yaptıktan sonra 8 yaşından itibaren 17 yıl "Şekerci Fuat"ın yanında çalıştı. Kendi dükkanını 1963'te açan Günvaran, halen hizmet verdiği Anafartalar Caddesi'ndeki 9 metrekarelik dükkanına 1970'te taşındı.

Kentte "Şekerci Orhan" olarak bilinen ve mesleğine 75 yılını veren iki çocuk babası 83 yaşındaki Günvaran, 50'den fazla şeker ve çikolata çeşidi bulundurduğu dükkanında kız isteme ve nişan merasimleri için göz alıcı tepsiler de hazırlıyor.

Günvaran, yarım asrı devirdiği iş yerinde, ilk müşterisi Şükrü Okçu ile valilerden kazandığı paraları hatıra olarak saklıyor.

Mesleğine ve ailesine duyduğu aşkla gençlere örnek olan Orhan Günvaran, AA muhabirine, her mesleğin olduğu gibi şekerciliğin de yıllar içinde değişime uğradığını söyledi.

Çocukluğunda çikolata ve şeker çeşitlerinin çok az olduğunu aktaran Günvaran, "O dönemde köylü gelir, benim ustamdan toptan şeker alır panayırlara gidip tezgahına koyar satardı. Şimdi şekercilik konusu çok değişti. Şu anda ben bazı şeyleri müşterilerden öğreniyorum. Ondan sonra bulup getirip müşteriye takdim ediyorum." dedi.

Hiç cep telefonu kullanmadı

Esnaf gençlere öğütler veren "Şekerci Orhan", bir insanın işini severek yapması, 5 kuruş kazanıyorsa 3 kuruş harcaması gerektiğini dile getirdi.

Günvaran, "Dükkanını saatinde açacak, saatinde kapatacaksın. Dükkanı kapatıp gittiğinde evine 'besmele' ile gireceksin. Evde eşine ve çocuklarına sarılacaksın. O senin para kazandığını hissedecek. İnsan kötümser olmayacak, parası olmasa bile haddini ve şükretmesini bilecek." ifadesini kullandı.

Dükkanında en az 2 asırlık bir şeker kaşığı bulunduğunu anlatan Günvaran, kurdele süsleme bıçağının da 80 yıllık olduğunu belirtti.

Orhan Günvaran, ömründe hiç cep telefonu kullanmadığı bilgisini vererek, "O konularda hiç merakım yok. Çalışanımın cep telefonu var, bir de dükkanın telefonu var. Cep telefonunun faydası çok ama zararı da çok. Maalesef yeni gençlik telefona bakmaktan müşteriye bakamıyor." diye konuştu.

"Bayramda, hafta sonlarında, her zaman çalışıyoruz"

Şekerciliğin zor bir meslek olduğuna değinen Günvaran şunları kaydetti:

"Bir ölüm, nişan, düğün, mevlit yapmanın yolu hep şeker ve çikolatadan geçiyor. Ben hanımı istemeye gideceğim zaman Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk geliyordu. Birinci günü istemeye gitseydim et götürecektim, üçüncü günü gittim şeker götürdüm. O zaman fazla imkanım olmadığı için öyle yaptım. Bir ay içinde nişan, düğün hepsini yaptık bitti. Çocuklarım ve eşim iş hayatımda her zaman destek olmuşlardır. Bayramda, hafta sonlarında, her zaman çalışıyoruz. Yazlığım var, hayatımda 3 defa kalmamışımdır. İşim benim için her şeyden önce gelir."

- "Orhan amcanın hazırladığı tepsiyle gidip de kız alamadım diyen yalan söylüyordur"

Günvaran'ın şeker tedarikçilerinden Sedat Güneş de Balıkesir'de hemen hemen herkesin "Şekerci Orhan"ı tanıdığını aktardı.

Orhan Günvaran'ı çocukluktan beri tanıdığını belirten Güneş, "Balıkesir'de ne zaman hayır hasenat yapıp bir şey dağıtacak olsak onun yanına geliriz. Ben eşimi isterken de Orhan amcaya geldim. 3 kez istemeye gittik, vermemişlerdi. Sağ olsun Orhan amca çok güzel bir tepsi yaptı. Biz o tepsiyle istemeye gittiğimizde kızı verdiler ve evlendik. Orhan amcanın hazırladığı tepsiyle gidip de kız alamadım diyen yalan söylüyordur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya