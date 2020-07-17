Balıkesirli Şehit Mustafa Baydur'un ailesine ziyaret
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Balıkesirli Şehit Mustafa Baydur'un ailesine ziyaret

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Haftası münasebetiyle, Siirt'in Eruh ilçesinde vatani görevini yaparken şehit düşen Mustafa Baydur'un Altıeylül ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Balıkesirli Şehit Mustafa Baydur'un ailesine ziyaret
17.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:18

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Haftası münasebetiyle, Siirt'in Eruh ilçesinde vatani görevini yaparken şehit düşen Mustafa Baydur'un Altıeylül ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

İl Müdürü Lokman Arıcoğlu, 1989 yılında terörle mücadele esnasında şehit düşen Mustafa Baydur'un ailesini ziyaret ederek, annesi Fatma Baydur ile sohbet etti. Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Arıcıoğlu, her türlü ihtiyaçlarında kapılarının şehit ailelerine açık olduğunu söyledi. Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden İl Müdürü Arıcıoğlu, "Bir annenin dayanamayacağı tek acı evlat acısıdır. Saygının ve minnetin en büyüğünü şehit annelerimiz hak ediyor. Vatanı, milleti için bir an gözünü kırpmadan canını vermiş şehitlerimiz, hepimizin şehidi. Onların aileleri, bizim de ailemiz. Biz de şehit annelerinin birer çocuğuyuz. Onların yanlarında olduğumuzu göstermek, biraz dertleşmek istedik. Vatanımızın birliği, dirliği, bekası için şehit olanların aileleri bizlere emanettir. Onların daima yanlarında olacağız. Şehidimizin emaneti olan annemize güler yüzünden ve misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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