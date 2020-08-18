Balıkesirli profesyonel dağcı Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı Profesyonel şekilde 10 yılı aşkın süredir dağcılık yapan ve 50'den fazla ilde yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Erdek Cennet, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Profesyonel şekilde 10 yılı aşkın süredir dağcılık yapan ve 50'den fazla ilde yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Erdek Cennet, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Balıkesir'de ikamet eden 47 yaşındaki Cennet, aldığı eğitimlerin ardından yüksek irtifa dağcılığı yapmaya başladı.

Solo alpinist tırmanışlar için pek çok şehre giden Cennet, geliştirdiği "81 İlde 81 Zirve Anadolu Parsı Projesi" kapsamında Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Cennet, 40 kilogramlık kamp yüküyle zirve yolculuğuna Doğubayazıt ilçesinin Çevirme köyü mevkisinden başladı. Batonları ve teknik ekipmanlarının da yardımıyla 3 günde zirveye tırmanan Cennet, burada kar etekli ekstrem çadırı kurarak 3 gününü 5 bin 137 metre yükseklikte geçirdi.

Zorlu tırmanışını ve Ağrı Dağı'nın güzellikleri kamerasıyla kaydeden Cennet, daha sonra inişe geçti.

Erdek Cennet, AA muhabirine, projesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 8-9 ay ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Proje kapsamında ilk zirve tırmanışını Ağrı Dağı'nda yapmaya karar verdiğini belirten Cennet, "Yüksekliğe çıktıkça oksijen miktarı düşüyor, normalde yüzde 21 olan oksijen miktarı 5 bin metre üzerinde yüzde 11'e düşüyor. Bu nedenle orada yapacağınız tüm hareketleriniz yarı yarıya düşüyor." dedi.

Cennet, Ağrı Dağı'na teknik ve psikolojik tüm hazırlıklarını yaparak gittiğini anlattı.

"Buzun üstünde kamp yapmak ayrı bir keyif"

Zirveye tırmandıktan sonra dağın güney tarafına çadır kurduğunu dile getiren Cennet, şöyle konuştu:

"Rüzgarın etkisinden çadırımı korumak için kazma ve batonlarla sabitledim. Orada 2 gece 3 gündüz kaldım, hava koşulları iyiydi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Buzun üstünde kamp yapmak ayrı bir keyif ve güzelliktir. Yaptığım araştırmalara göre, daha önce Ağrı Dağı'nda solo alpinist olarak çadır kurarak zirvede 3 gün kalan kimse olmamış, böyle bir şeyi başardığım için çok gururluyum. Bu benim için bir ilkti, çok mutlu ve gururluyum. Çok güzel bir etkinlikti, Ağrı Dağı'nın içindeki bulutları içinize çekmek ve manzarayı seyretmek muhteşem bir şey."

Kaynak: AA