Balıkesirli öğrencilere serin sularda telafi eğitimi
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Balıkesirli öğrencilere serin sularda telafi eğitimi

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Haberler | Güncel

Balıkesirli öğrencilere serin sularda telafi eğitimi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında düzenlenen rüzgar sörfü kursu ilgi gördü.

Balıkesirli öğrencilere serin sularda telafi eğitimi

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında düzenlenen rüzgar sörfü kursu ilgi gördü. Ören Mahallesi Plajında başlatılan kurs Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

Burhaniye'de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu ve Ören Rüzgar Sörfü Derneğinin işbirliği ile başlatılan rüzgar sörfü kursu ilgi gördü. Ören plajında ilk sörf dersini alan 13 öğrenci mutluluklarını dile getirirken, öğretmenler kursiyerlerin iki ay sonra başarılı birer sörfçü olacaklarını söyledi. Kursun ilgi gördüğü belirtilirken "Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu "Telafi de Ben de Varım" programının amacının pandemi döneminde yorulan öğrencilerin yaz döneminde eğlenerek sörf sporunu öğrenmeleri olduğu

bildirildi.

Öğrencilerden Ela Turan da, "Telafide Ben de Varım programına ben de katıldım. Sörfü zaten merak ediyordum. Burada ilk dersimiz çok güzel geçti. Çok eğlenceliydi. Çok beğendim. İki ay sonunda güzel bir sörfçü olacağıma inanıyorum. Artık çok güzel. Ben çok sevdim" diye konuştu. Murat Öztürk ise," Başlatılan bu sörf kursu gerçekten bana çok büyük yararı oldu. Zaten merak ediyordum. İşte buraya geldik. Sörfümüzü yaptık. Eğlenceli geçti. 13 yaşımdayım. Gayet eğlenceliydi. Devam etmesini isterim. Gerçekten büyük bir terapi oldu" dedi.

Berkay Erenoğlu da,"Ben sörf çalışıyordum. Ama, bu yaz öğretmenimin sayesinde bilgilerimi daha çok pekiştirme şansım oldu. Arkadaşlarımla eğlenme ve öğrenme şansımız oldu. Bunun gerçekten eğlenceli mükemmel bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Yüzmekten sonra yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri rüzgar sörfüdür" diye konuştu.

Balıkesirli öğrencilere serin sularda telafi eğitimi
Balıkesirli öğrencilere serin sularda telafi eğitimi
Balıkesirli öğrencilere serin sularda telafi eğitimi
Balıkesirli öğrencilere serin sularda telafi eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay

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