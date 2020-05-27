Balıkesirli öğrencilerden "uzaktan orkestrayla" müzik keyfi
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Balıkesirli öğrencilerden "uzaktan orkestrayla" müzik keyfi

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu müzik öğretmeni Nuri Dağdelen, öğrencileriyle ayrı ayrı çektikleri videoları birleştirerek uzaktan orkestra halinde müzik çaldı.

Balıkesirli öğrencilerden
27.05.2020 00:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 00:01

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu müzik öğretmeni Nuri Dağdelen, öğrencileriyle ayrı ayrı çektikleri videoları birleştirerek uzaktan orkestra halinde müzik çaldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerine eğitim vermeyi sürdüren Dağdelen, eşi ve kız kardeşiyle yanına aldığı enstrümanları mahalle mahalle gezerek öğrencileriyle buluştu. Dağdelen, "Eğitimde yolculuk" projesi kapsamında, öğrencilerinin pandemi sürecinden olumsuz etkilenmemesi için yanlarına gittiği öğrencilerle müzik dersi işliyor.

8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Dağdelen, uzaktan eğitim verdiği öğrencileriyle de orkestra çalışması yaptı. Öğrencileriyle yaptığı orkestra çalışmasını kayda alan Dağdelen, 15 farklı enstrüman ve köyde yaşayan 25 öğrencisiyle 3 eseri videoya çekti. Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından da paylaşılan video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin derslerden geri kalmamaları ve sınavlarda başarılı olmalarını istediklerini söyledi.

Öğrencileriyle işledikleri müzik derslerini güzel sanatlar lisesi müzik bölümünü kazanmaları için yaptıklarını ifade eden Dağdelen, şöyle konuştu:

"Her şey öğrencilerimizin mutluluğu için, onların bir tebessümü her şeye bedel. Öğrenciler köyde yaşadıkları için bazı imkanlara ulaşmaları zor oluyor. Biz de bu imkanları onların ayağına götürüyoruz. Ailelerle de işbirliği yaparak üçlü sacayağını oluşturup bu zorlu süreci en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Ders işliyoruz, öğrencileri güzel sanatlar lisesine hazırlıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Umarız ki faydalı olur."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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