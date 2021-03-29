Balıkesirli öğrenciler "Çevrenin Genç Sözcüleri Yarışması"na katıldı

Balıkesir'deki bir özel okulun 9'ncu sınıf öğrencileri Elif Baran ve Gülce Örsel, uluslararası düzenlenen "Çevrenin Genç Sözcüleri" adlı yarışmaya katıldı.

Balıkesir'deki bir özel okulun 9'ncu sınıf öğrencileri Elif Baran ve Gülce Örsel, uluslararası düzenlenen "Çevrenin Genç Sözcüleri" adlı yarışmaya katıldı.

Elif Baran ve Gülce Örsel, Çevrenin Genç Sözcüleri Yarışması'nda ormanların önemine ve orman yangınlarının insan hayatı ile dünyaya verdiği zararlara dikkati çeken projeleriyle yer buldu.

Baran ve Örsel, projeleriyle 42 ülkeden 11-25 yaş arası 275 bin gencin katıldığı yarışmada dereceye girmeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak