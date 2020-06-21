Balıkesirli müzik öğretmeni "dünyanın en başarılı genci" olmayı hedefliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesirli müzik öğretmeni "dünyanın en başarılı genci" olmayı hedefliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Nuri Dağdelen, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada, "dünyanın en başarılı genci" olmayı hedefliyor.

21.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:41

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Nuri Dağdelen, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada, "dünyanın en başarılı genci" olmayı hedefliyor.

125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunda öğretmenlik yapan ve köy çocuklarından kurduğu Hayatın Ritmini Yakala isimli ritim grubunun şefi olan Dağdelen, Junior Chamber International (JCI)-Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu tarafından "İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı" kategorisinde dünyanın en başarılı genci olabilmek için dünya geneline yapılan binlerce başvuru arasından ilk 20'ye girdi.

Dünyanın en büyük ve en eski sivil toplum kuruluşlarından birisi olarak görülen ve Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa olmak üzere 4 ana bölgede hizmet veren JCI'da Türkiye'yi temsil eden Dağdelen, birinci olabilmek için oy bekliyor.

Dağdelen, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sağlık ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de (WHO) iş birliği içinde olduğu oylama için vatandaşlardan destek istiyor.

2020 JCI Dünya Kongresi'nde Türkiye'yi temsilen ödül almayı hedefleyen Dağdelen'e, "https://toyp.jci.cc/" linkinde 8. sıradaki fotoğrafı seçildikten sonra 'beğen' butonu tıklanarak oy verilebiliyor.

Dağdelen, ücretsiz yapılan oylamayla dünyanın en başarılı genci seçilmesi halinde, 3-7 Kasım'da Japonya'nın Yokahama kentinde düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

Oylama yarın sona erecek.

Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülü hem ülkesi hem de öğrencileri adına almak istediğini söyledi.

Türk bayrağını Japonya'da dalgalandırmak istediğini dile getiren Dağdelen, "Ülkemin desteğine güvenim sonsuzdur. Herkesin oy vermesini bekliyor, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Balıkesirli müzik öğretmeni 'dünyanın en başarılı genci' olmayı hedefliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti Haber
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı
Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Aleyna Tilki Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Balıkesirli müzik öğretmeni "dünyanın en başarılı genci" olmayı hedefliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 13:27:21. #1.15#
title