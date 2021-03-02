Balıkesirli lokantacı, motorunu çalan hırsıza sosyal medyadan mesaj yazdı
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Balıkesirli lokantacı, motorunu çalan hırsıza sosyal medyadan mesaj yazdı

02.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:33

- Balıkesirli lokantacı, motorunu çalan hırsıza sosyal medyadan mesaj yazdı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir lokantacı, paket servisi yaptığı motosikleti çalınınca sosyal medyadan hırsıza mesaj yazdı.

- Balıkesirli lokantacı, motorunu çalan hırsıza sosyal medyadan mesaj yazdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir lokantacı, paket servisi yaptığı motosikleti çalınınca sosyal medyadan hırsıza mesaj yazdı. "Ey hırsız, şu zor günümde bari çalmasaydın. Benim elim ayağımdı o motor. Motoru getir. Şikayetçi olmayacağım. Söz, işimi de düzeltince sana hediye edeceğim" yazan lokantacı, motorun eli, ayağı olduğunu söyledi.

Burhaniye'de Saip Hoca Bulvarında döner lokantası çalıştıran 57 yaşındaki Adem Teslim'in paket servisi için satın aldığı motosikleti henüz plaka takılmadan çalındı. Polise giden Teslim, plaka olmadığı için işlem yapılamayacağının anlatılması üzerine çaresiz kaldı. İş yerinde çalışan 4 kişinin ekmeğini bu motorla kazandıklarını anlatan Adem Teslim, hırsızın motoru geri getirmesi halinde şikayetçi olmayacağını ve işini düzeltince de motoru hırsıza hediye edeceğini söyledi.

Motorun çalınmasına çok üzüldüğünü anlatan 3 çocuk ve 5 torun sahibi Adem Teslim, "Ben Burhaniye de esnaflık yapıyorum. Dönerci dükkanım var. Pandemiden dolayı yasaklar gelince motor almak zorunda kaldık. Motorla servis yaparken, gündüz servis yapan elaman akşam evine motorla gidiyordu. Sabah işe gelirken de motorla geliyordu. Evinin bodrumundan camı kırıp çalmışlar. Polis, motorun plakası olmadığı için işlem yapılamayacağını söyledi. Onlardan bir netice alamadık. Ben üzüldüm bu işe. Belki hırsızı insafa getirir diye mesaj yazdım" dedi.

Adem Teslim sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesajımda, (Ey hırsız, bu zor günümde bari çalmasaydın! Şu zor günleri atlatana kadar getir. Senden şikayetçi olmayacağım. Söz, işimi düzelttikten sonra onu sana hediye edeceğim) dedim. ve gerçekten de hediye edeceğim. Bizim burada 4 elaman var. 4 kişinin ekmeği bu motorla çıkıyordu. Biz bu motorla servis yaparak bunların yevmiyelerini çıkarıyorduk. Kiramız, elektriğimiz buna bağlı. Motor çalınınca elimiz kolumuz bağlandı. Ben de böyle bir şey yazmak zorunda kaldım. Hırsızın insafa gelmesini bekliyorum".

Balıkesirli lokantacı, motorunu çalan hırsıza sosyal medyadan mesaj yazdı
Balıkesirli lokantacı, motorunu çalan hırsıza sosyal medyadan mesaj yazdı
Balıkesirli lokantacı, motorunu çalan hırsıza sosyal medyadan mesaj yazdı
Balıkesirli lokantacı, motorunu çalan hırsıza sosyal medyadan mesaj yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

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