Balıkesirli lokanta ve kafe esnafı 130 gün sonra müşteri kabul etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasiteyle çalışmasına imkan veren karar Balıkesirli lokanta ve kafe işletmecilerini sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasiteyle çalışmasına imkan veren karar Balıkesirli lokanta ve kafe işletmecilerini sevindirdi. Balıkesirli esnaflar karardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkan Vekili ve Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız hem vatandaşların hem de esnafların alınan tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Balıkesirli lokanta ve kafe işiyle uğraşan esnaf Ramazan Ayı'na kadarki süreçte yüzde 50 kapasiteyle işyerlerinin müşteri kabul etmesini olumlu karşıladı. Esnaflar Ramazan ayı sonrasında uygulamanın devam etmesini umut ettiklerini belirtirken, Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız da lokantacı esnafı alarak Ramazan ayında paket servislerinin sahur vaktine kadar yapılabilmesi için talepte bulundu. Balıkesir'deki esnafın memnuniyetiyle beraber Vali Hasan Şıldak da bu fırsatın vatandaşlar ve esnaflar tarafından iyi değerlendirilmesi dileklerinde bulundu.

Esnaf memnun

Balıkesir'de esnaflık yapan Ali Akay alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu uygulamadan çok memnunuz. İnşallah bu devam eder. Tabi Ramazan Ayı'nda biraz kapatacaklar yine. Ondan sonra inşallah normale döner diye umut ediyoruz. Yavaş yavaş insanlar da alışıyor tabi. Şimdi bayağıdan beri kapalıydık, insanlar haliyle çekiniyor. Ama yoluna gireceğini umut ediyorum. Bizim için hayırlı olur inşallah. Bütün esnaf arkadaşlara için de iyi olmuştur. İnşallah yine eski günlerdeki gibi tam kapasite çalışmayı Allah nasip eder" diye konuştu. Çay Ocağı işletmecisi Dudu Kesen de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekten iyi oldu açılmamız. Çok zor durumdaydık. Ben dükkanımı açtım 15 gün sonra pandemi geldi ve hiçbir yardımdan yararlanamadım. Gerçekten çok zor günlerimiz geçti. Ramazan'a kadar yüzde 50 açığız, Ramazan'da tekrar paket servisine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız: "130 gün sonra müşteri kabul etmeye başladık"

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili ve Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız lokanta ve kafelerde yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul edilmesinin esnaf açısından olumlu karşılandığını söyledi. Yıldız, "Ülke olarak çok zorlu süreçten geçiyoruz. Bazı meslek kuruluşları bu başta lokantacılar, kahveciler olmak üzere daha da zahmetli bir süreç yaşadık. En son 20 Kasım 2020 tarihinde gel al ve paket servis yönünde kapatıldık. 130 gün sonra yani 4 ay 10 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımız esnaf ve sanatkara bu müjdeyi verdi. Tabi ki esnafımız biraz hazırlıksızdı, sürpriz oldu bu açılış. Ülkede vakaların ve ölümlerin artışını ifade ettiler. Bizde hızlı bir şekilde kendimizi tekrar eski günlere entegre etmek şartıyla akşamdan beri hummalı bir çalışma içerisinde restoranlarımızı müşterilerimizin hizmetine hazırladık. Ancak kırmızı gruptaki iller masaya iki sandalye koymak şartıyla, yani birmasaya iki müşteri almak şartıyla yüzde 50 kapasiteyle çalışma izni verildi. Sabah saat 07.00'Den itibaren akşam 19.00'a kadar müşteri kabul edebiliyoruz, saat 19.00'dan 24.00'e kadar da gel al ve paket servisi yönünde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu süreçte esnafımız bayağı üzüldü, ekonomik sıkıntılar içerisine girdi, zor günler yaşadı. Bu konuda da müjdeli bir haberi oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın lokanta ve kafe çalışanlarına istisnasız bin 500 lira ve sigorta desteği vereceğini söyledi. Biz bunun yanında esnaf ve sanatkara desteğin devam etmesi yönünde taleplerimiz olacak. Aynı zamanda Ramazan-ı Şerif yaklaştı. Daha 12-13 gün gibi bir süre daha yüzde 50 kapasiteyle çalışıp tekrar gel al ve paket servis üzerine Ramazan'da bir fedakarlık daha yapacağız. Ancak biz bu süreçte Ramazan Ayı münasebetiyle paket servisinin gece 24.00'den saat 03.00'lere kadar uzatılması yönünde beklentilerimiz var. Çünkü Sahur olacak, insanlar oruca kalkacak. Kentlerde birçok yalnız yaşayan, tayinci, memur, öğrenci, subay, astsubay, polis, misafir, otel müşterisi gibi insanların ihtiyacı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda da destek alabileceğimizin umudunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Hem vatandaşlarımız hem de esnafımız kurallara uymalı"

Balıkesir Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız açıklamasında ayrıca vatandaşlara ve esnaflara kurallara uyma konusunda özen göstermelerini isteyerek, "Bu süreçten sonra da inşallah bizim değerli meslektaşlarımıza da bir mesajımız olacak. Kurallara harfiyen uyalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uyalım. Çünkü çok zor günler yaşadık. En ağır faturaları, bedelleri bizler ödedik. Tekrar kapanmaya doğru gidersen çok daha üzüleceğiz. Hatta birçoğumuz yok olup gideceğiz. Onun içinde hem müşterilerimizden hem de esnaf arkadaşlarımız ve yanlarında çalışanlardan azami noktada hassasiyet gösterilmesi yönünde beklentilerimiz var. Bu konuyu atlamamak lazım. Bugün, yarın bu sektörde ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Gerek denetim ekipleri gerekse müşteriler bazı konularda hoşgörü sağlarsa daha da mutlu olacağız. Çünkü hızlı bir açılım oldu, hazırlıksız yakalandık. İnşallah tüm ülkemiz bu virüs belasını atlatır, eski özgür ve güzel günlerimize birlikte geri döneriz" dedi.

"Vali Hasan Şıldak: "Esnafımızı rahatlatan bir karar oldu"

Yayalara yönelik yapılan farkındalık eğitiminde lokanta ve kafelere yönelik alınan kararı değerlendiren Vali Hasan Şıldak ise şunları kaydetti:

"Alınan son kararları bütün vatandaşlarımızın çok iyi anlaması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan Kabine toplantısından sonra açıkladığı kararlar hem vatandaşımızın kurallara uymasını hem de uzun süre kapalı kalmakta olan ya da çok kısmi iş yapan esnafımızın biraz daha rahatlatılmasına yönelik kararlar alındı. Fakat bu fırsatı çok iyi değerlendirip Ramazan Ayı'na kadar olan süreçte tedbirlere yüzde 100 uymamız gerekiyor. İlimizin vaka sayıları çok yüksek. Buradan bütün esnafımıza, vatandaşlarımıza bu konuda tekrar istirhamda bulunuyoruz, rica ediyoruz." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı