Balıkesirli Kick Boksçulardan büyük zafer
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Balıkesirli Kick Boksçulardan büyük zafer

Balıkesirli Kick Boksçulardan büyük zafer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1-5 Temmuz tarihlerinde Türkiye Kick Boks Şampiyonası Şırnak'ta yapıldı.

1-5 Temmuz tarihlerinde Türkiye Kick Boks Şampiyonası Şırnak'ta yapıldı. Pandemiden sonra yapılan şampiyonada Balıkesirli sporcular madalyaları topladı.

Bu yıl yapılacak olan büyükler Dünya şampiyonasına milli takım seçme niteliğinde olan şampiyonaya antrenör Ender Yeşilyurt'un üç öğrencisi de madalya alarak önemli bir başarı elde ettiler.

Şampiyonada büyükler kategorisinde 56 kg bayanlarda Güler Deniz Topuz Türkiye şampiyonu, 63 kg K-1 de Oğuz Sever Türkiye şampiyonu 71 kg'da Abdullah Adar Türkiye 3. oldu. Öte yandan ekim ayında yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonasında Güler Deniz Topuz ve Oğuz Sever milli takımda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Balıkesir Kick Boks İl Temsilcisi ve milli takımı antrenörü Ender Yeşilyurt turnuva sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; " Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu, sporcularımı düşünce olarak hedefimize odakladım. Maça kadar 90 gün var. Bu hedef doğrultusunda çalışacağız. Her sene milli takıma sporcu veriyoruz. Ayrıca Avrupa ve Dünya ikincisi ve üçüncüsü sporcularımız oldu. Bu sene artık bir dünya şampiyonu çıkarmak istiyoruz ve onun için çalışacağız. Ayrıca bize maddi manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Balıkesirli Kick Boksçulardan büyük zafer
Balıkesirli Kick Boksçulardan büyük zafer
Balıkesirli Kick Boksçulardan büyük zafer
Balıkesirli Kick Boksçulardan büyük zafer
Balıkesirli Kick Boksçulardan büyük zafer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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