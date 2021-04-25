Balıkesirli kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesirli kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi

İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Haberler | Kültür Sanat

Balıkesirli kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi Havran ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Geleneksel Türk İşleme Sanatı Kursu, pandemi döneminde kadınlara moral motivasyon oldu.

Balıkesirli kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi

BALIKESİR - Havran ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Geleneksel Türk İşleme Sanatı Kursu, pandemi döneminde kadınlara moral motivasyon oldu. Haftanın 4 günü kursa gelen 13 kadın birbirinden güzel eserler meydana getirirken, hazırlanan üç boyutlu resimler de ilgi odağı oldu.

Havran Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 50 kursa 500'ün üzerinde vatandaş katılırken, kursların pandemi döneminde evde sıkılan insanlara moral motivasyon olduğu kaydedildi. Zehra Savur'un eğitmenliğini yaptığı Geleneksel Türk İşleme Sanatı Kursu'na da 13 kadın katıldı. 340 saatlik kursta, tel kırma, namaz bezi, çanta, kına bezi ve üç boyutlu panolar yapılıyor. Kurslara heyecanla gelen kadınlar.kursların pandemi döneminde kendileri için çok faydalı olduğunu söyledi. Kursun ilgi gördüğünü anlatan Eğitmen Zehra Savur, " Kurslarımızda, makine nakışı, el nakışı ve 3 boyutlu şekillendirme yapıyoruz. Tel kırma, namaz bezi, çanta, kına bezi ve panolar yapıyoruz. Kursumuz, pandemi döneminde evde sıkılan kadınlar için çok yararlı oldu. Kadınlar burada stres atıyorlar. Burada boş vakitlerini geçiriyorlar. Kursumuzda çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Hem çeyiz yapıyorlar. Hem de aileye katkı sağlıyorlar" dedi. Kursiyerlerden Emine Erdoğan da," Halk Eğitim bize pandemi döneminde çok iyi motivasyon oldu. Çocuklarımıza da burada çeyizlik bir şeyler hazırlıyoruz. Ayrıca, ailemize de katkıda bulunmak için geliyoruz. Buradaki ortam bizi çok rahatlatıyor. Arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Yaptığımız işler herkes tarafından çok beğeniliyor. Bıkmadan geliyoruz.. Daha da gelmeyi istiyoruz" dedi. Zühre Ergün ise," Pandemi döneminde çok iyi geldi. Terapi gibi geldi yani, Çocuklarımıza çeyiz hazırlıyoruz. Elimizdeki eski kapları değerlendirip boyama yapıyoruz. Ondan sonra üç boyutlu resimler yapıyoruz. Pandemi dönemini değerlendirdik. Kursun devam etmesini istiyoruz" dedi.

Balıkesirli kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi
Balıkesirli kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi
Balıkesirli kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi
Balıkesirli kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
Ayıp değil mi gençler? Yasak saati diskoda buluşup, tüm kuralları hiçe saydılar
Ayıp değil mi gençler? Yasak saati diskoda buluşup, tüm kuralları hiçe saydılar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Vedat Bilgin Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesirli kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:09:35. #1.16#

title