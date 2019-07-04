Balıkesirli güreşçiler Kırkpınar'da

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Edirne'ye gitti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu 55 genç, dualı çayırda ter dökecek.

5-7 Temmuz günleri arasında Edirne Sarayiçi'nde düzenlenen 658. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, Edirne'ye gitti. Balıkesir'i baş boyu, başaltı boyu, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, büyük orta boy, küçük orta boy, küçük orta büyük boy, minik boy sıkletlerinde temsil edecek 55 sporcuya 4 antrenör eşlik ediyor. Geçtiğimiz yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başaltı Finali'nde galip gelerek başaltı şampiyonu olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçisi Ertuğrul Dağdeviren bu yıl Kırkpınar'da başpehlivanlık için ter dökecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA