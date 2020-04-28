Balıkesirli gençler dijital ortamda yarışacak
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Balıkesirli gençler dijital ortamda yarışacak

Balıkesir Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, dijital ortamda yeni yarışma ve turnuvalar düzenleyerek gençleri buluşturacaklarını açıkladı.

Balıkesirli gençler dijital ortamda yarışacak
28.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:48

Balıkesir Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, dijital ortamda yeni yarışma ve turnuvalar düzenleyerek gençleri buluşturacaklarını açıkladı.

Arıcıoğlu, gençlik liderleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden yürütülen çalışmalar ile bu dönemde yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Arıcıoğlu, dijital ortamdaki faaliyetlerinin artacağını duyurdu.

Arıcıoğlu, "Gitar, bağlama, halk oyunları, fotoğrafçılık, tasarım gibi eğitimlerimizi internet üzerinden yapmaya devam etmeliyiz. Plan ve programlarımızı yaparak önümüzdeki bir aylık süreçte kültür sanat yarışmaları, bilgi yarışmaları ve turnuvalar düzenleyelim. Sosyal medya kanalıyla online eğitim ve yarışmalarımızı iletişim altyapımızı geliştirerek devam edelim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Arıcıoğlu, Gençlik Merkezlerinde büyük özveriyle çalışan gençlik liderlerinin ürettiği proje ve programların her zaman destekçisi olacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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