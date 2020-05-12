Balıkesirli çiftçi iki keçisini satarak parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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Balıkesirli çiftçi iki keçisini satarak parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na iki keçisini satarak elde ettiği geliri bağışlayarak katkı sundu.

Balıkesirli çiftçi iki keçisini satarak parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
12.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:46

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na iki keçisini satarak elde ettiği geliri bağışlayarak katkı sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sürüyor.

Kampanyaya bir destek de Gökçeağaç Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Bünyamin Eser'den (65) geldi.

Eser, beslediği hayvanlardan iki keçisini satarak elde ettiği bin lirayı kampanyaya bağışladı.

Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz onlar için her şeyi yapmaya razıyız." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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