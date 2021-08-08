BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı (2)

Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar - Haberler | Güncel

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vali Şıldak yaralıları ziyaret etti

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.

Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.

Vali Şıldak, Balıkesir Şehir Hastanesi'nde gazetecilere, otobüsün yoldan çıkarak devrilmesin sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastanelerdeki 17 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, diğerlerin tedavisinin sürdüğünü aktaran Vali Şıldak, sabah saatlerinden itibaren yaralıları ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Şıldak, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da kente gelmeye başladığı belirterek cenaze nakil işlemlerinin sürdüğünü, yaralıların da ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Şıldak, "Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

"Yıllık iznini bizim yanımızda geçirmek için gelecekti"

Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Yeşim Demir'in dayısı Mehmet Göktürk, gazetecilere yeğeninin yıllık izin tatilini geçirmek için Zonguldak'tan İzmir'in Dikili ilçesine doğru yola çıktığını söyledi.

Otobüsün sabah Dikili'ye gelmemesinin ardından kazayı öğrendiklerini ifade eden Göktürk, şöyle konuştu:

"Buraya geldik, sağ olsunlar gerekli ilgiyi gösterdiler. Yakınımız ilk önce Bandırma'ya sevk edilecekti. Vali Bey'in talimatıyla buraya getirildi. Burada ameliyat edilecek, şu anda burada bekliyoruz. Yakınımız şu an müşahede odasında. Plastik cerrahiyi bekliyoruz. Yeğenim, Zonguldak'tan Dikili'ye yanımıza tatile gelecekti. Zonguldak Çaycuma Meslek Yüksekokulunda memur olarak görev yapıyor. Yıllık iznini bizim yanımızda geçirmek için gelecekti. Böyle bir olaya maruz kaldık."

BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı (2)
BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı (2)
BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı (2)
BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı
Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Türkiye'de 25 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 25 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Deniz Akkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Eda Erdem Burak Elmas Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 13:11:58. #1.15#

title