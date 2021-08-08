BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı (2)

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vali Şıldak yaralıları ziyaret etti

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.

Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.

Vali Şıldak, Balıkesir Şehir Hastanesi'nde gazetecilere, otobüsün yoldan çıkarak devrilmesin sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastanelerdeki 17 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, diğerlerin tedavisinin sürdüğünü aktaran Vali Şıldak, sabah saatlerinden itibaren yaralıları ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Şıldak, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da kente gelmeye başladığı belirterek cenaze nakil işlemlerinin sürdüğünü, yaralıların da ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Şıldak, "Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

"Yıllık iznini bizim yanımızda geçirmek için gelecekti"

Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Yeşim Demir'in dayısı Mehmet Göktürk, gazetecilere yeğeninin yıllık izin tatilini geçirmek için Zonguldak'tan İzmir'in Dikili ilçesine doğru yola çıktığını söyledi.

Otobüsün sabah Dikili'ye gelmemesinin ardından kazayı öğrendiklerini ifade eden Göktürk, şöyle konuştu:

"Buraya geldik, sağ olsunlar gerekli ilgiyi gösterdiler. Yakınımız ilk önce Bandırma'ya sevk edilecekti. Vali Bey'in talimatıyla buraya getirildi. Burada ameliyat edilecek, şu anda burada bekliyoruz. Yakınımız şu an müşahede odasında. Plastik cerrahiyi bekliyoruz. Yeğenim, Zonguldak'tan Dikili'ye yanımıza tatile gelecekti. Zonguldak Çaycuma Meslek Yüksekokulunda memur olarak görev yapıyor. Yıllık iznini bizim yanımızda geçirmek için gelecekti. Böyle bir olaya maruz kaldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar