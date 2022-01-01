Balıkesir yeni yılın ilk dakikalarına böyle girdi. - Haberler
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Balıkesir yeni yılın ilk dakikalarına böyle girdi.

Balıkesir yeni yılın ilk dakikalarına böyle girdi.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Balıkesir'de yeni yıl coşkusu drone görüntüsüne böyle yansıdı, havai fişekler ile geceyi aydınlattı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de yeni yıl coşkusu drone görüntüsüne böyle yansıdı, havai fişekler ile geceyi aydınlattı. Yeni yılın ilk dakikalarında şehrin gökyüzü renkli görüntülere sahne oldu. Yeni yıla şehrin bir çok noktasından atılan hava fişek ise görsel şölen oluşturdu. Yeni yıla girmemizin ilk dakikalarında ardı arkası kesilmeyen hava fişekler şehirde kartpostallık görüntüler oluşturdu. - BALIKESİR

Balıkesir yeni yılın ilk dakikalarına böyle girdi.

Balıkesir yeni yılın ilk dakikalarına böyle girdi.

Balıkesir yeni yılın ilk dakikalarına böyle girdi.

Balıkesir yeni yılın ilk dakikalarına böyle girdi.

Balıkesir yeni yılın ilk dakikalarına böyle girdi.

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