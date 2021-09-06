BALIKESİR - Yeni öğretim yılı başladı
Okul önü detay görüntüleri Velilerin bekleyiş görüntüleri Çocukların okula giriş görüntüleri İstiklal marşı töreni görüntüleri Balıkesir'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk ders zilinin çalmasıyla başladı.
Okul önü detay görüntüleri
Velilerin bekleyiş görüntüleri
Çocukların okula giriş görüntüleri
İstiklal marşı töreni görüntüleri Balıkesir'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk ders zilinin çalmasıyla başladı.
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Balıkesir'deki okulların bahçelerine alınmadı. Öğrenciler ise pandemi sebebiyle okul bahçesine mesafeli bir şekilde sıraya geçti.
Öğrenci ve velilerin ise heyecanları yüzlerine vurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak